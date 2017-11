Roberto Carlos diz que gravará música de Ivan Lins

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos afirmou nesta segunda-feira (20) ser fã de Ivan Lins e que pretende gravar uma música dele. O rei é conhecido por ser bem criterioso na escolha das canções que interpreta. O rei disse ainda que não almoça para manter a boa forma. "Sou fã do Ivan e tem uma música dele que eu amo que é 'Lembra de Mim'. Tenho até pensando em gravar essa música. Estou falando isso para você em primeira mão", disse o rei, em entrevista a José Luiz Datena no programa "90 Minutos", da rádio Bandeirantes.

Roberto Carlos afirmou que só canta aquilo que ele realmente sente porque não conseguiria passar a emoção de uma coisa que não sente a letra. "Quando gravo de um outro compositor, tenho que sentir o que a música diz. Já deixei de gravar músicas muito bonitas porque eu não sentia realmente o que a música dizia. Não conseguiria passar a emoção de uma coisa que eu não sinto na letra. Esse é um princípio básico para mim."

O rei diz gostar de todas as suas músicas, mas tem algumas de que gosta mais, como "Detalhes, "Café da Manhã" e "Esse Cara Sou Eu". Filho do cantor, Dudu Braga diz que nunca ouviu o pai dizer que estava cansado ou com preguiça de alguma coisa. Roberto Carlos diz que ama o que fez e que é muito autocrítico. "Às vezes, trabalho tanto em um disco que chega uma hora que eu digo: 'Acho que já fiz tudo para essa música ficar benfeita. Gostaria de trabalhar mais nela, mas tenho que entregar', então eu abandono. Mas sempre que ouço eu penso: 'isso poderia ser um pouquinho melhor aqui, ou nessa frase aqui, ou essa guitarra poderia ter mais essa notinha' Relaxado mesmo eu não fico", diz Roberto Carlos.

Ao ser questionado como é seu dia a dia, Roberto Carlos diz que pula uma das refeições para manter a boa forma. "Faço as coisas que todo faz, tomo café da manhã, não almoço, só janto, para manter a forma, e trabalho muito. Agora, por exemplo, estou no estúdio fazendo um disco em espanhol para lançar no começo do ano no mercado latino. Eu gosto muito de trabalhar, sou viciado em trabalho."