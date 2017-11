Edifício terá Lounge de Natal para assistir espetáculo do Palácio Avenida

(foto: Divulgação)

A Araçá Eventos e o Campus Universitário UniSociesc assinam o Lounge de Natal como uma das melhores vistas para o espetáculo natalino do Palácio Avenida, este ano, em Curitiba. O Lounge Araçá UniSociesc será no edifício Mesbla, campus do Centro Universitário, ao lado do Palácio Avenida, na Avenida Luiz Xavier, n.º 40.

Numa área ambientada, as pessoas poderão apreciar o espetáculo “O Palácio Encantado” do Natal Bradesco, com comidas e bebidas para adultos e crianças. As apresentações podem ser vistas do lounge nos finais de semana, dias 2 e 3, 8 a 10 e 15 a 17 de dezembro. Na data de estreia do evento, 1.º de dezembro, o lounge está reservado para o UniSociesc. O espetáculo começa às 20h15, mas o lounge estará aberto a partir das 18 horas.

O investimento é de R$ 150,00 para adultos, R$ 100,00 para crianças e menores de dois anos não pagam. Os lugares são limitados – 100 por dia – e haverá assento para todos na varanda da antiga Mesbla, no primeiro andar. Os ingressos estão à venda no Diskingressos pelo telefone 41 3315-0808 ou www.diskingressos.com.br . Mais informações pelo WhatsApp 41 99103-