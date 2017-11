Palestra com crítica de arte argentina Laura Valdivieso acontece em Curitiba

Laura Valdivieso (foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (21), às 19 horas, a Bienal de Curitiba ’17 promove palestra com a argentina Laura Valdivieso, sobre práticas políticas e poéticas de descentralização da arte daquele país, na Universidade Estadual do Paraná – Campus EMBAP. A palestra é uma parceria da Bienal com a Unespar-EMBAP e será realizada na sala 5F. Formada pela Faculdade de Artes da Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza (Argentina), Laura já foi diretora do Museu de Arte Moderna de Mendoza e hoje atua como crítica de arte, historiadora, curadora, pesquisadora, professora e artista visual.

Serviço

Palestra com Laura Valdivieso

Quando: 21/11 - 19h

Onde: Unespar - EMBAP (Rua Francisco Torres, 253 - Centro)

Entrada Franca