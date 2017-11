Evento reúne cervejas e comida no topo do Shopping Estação

(foto: Divulgação)

Se você é apaixonado por cervejas artesanais, não poderá ficar de fora da terceira edição de um dos principais festivais cervejeiros do Brasil: o Craft Beer Soul. O evento vai celebrar os sete anos da Way Beer, uma das grandes referências nacionais do mercado de cervejas especiais. O Craft Beer Soul 2017 será realizado no próximo sábado, dia 25 de novembro, no Piso G11 do Shopping Estação, levando o público às alturas. Durante o sábado, serão dezenas de opções de cervejas, muita música e diversas opções gastronômicas.

No Craft Beer Soul, o público terá a oportunidade de saborear algumas das principais cervejas produzidas pela Way Beer em seus 7 anos de história, entre elas American Pale Ale, Red Ale, Die Fizzy Yellow IPA, Cream Porter, Avelã Porter, Amburana Lager, Brett Ipa, Witbier, Sour Me Not – Goiaba, Catarina e Milky Shadow Stout. Além disso, a cervejaria vai promover o lançamento surpresa de cervejas.

Para acompanhar as cervejas, o evento contará com preparos deliciosos de empreendimentos de destaque na cidade, entre eles A Casa do Ferreiro, La Santa, Rio Grande Churrasco, Rock’n Pork (Clube do Malte), Sirène, Roots, Whatafuck e Gelataio. No cardápio estarão, entre outros, batata frita, fish and chips, hambúrgueres, assados, sanduíches especiais e sorvetes artesanais. Para completar o menu, o Frack's Ultra Coffee trará o melhor dos cafés especiais e a tradicional Cini Bebidas será responsável pelas bebidas não alcoólicas.

A ideia do evento é levar a alma da cerveja artesanal para o topo do Shopping Estação em uma festa com muito Rock'n Roll, Jazz e Blues com a apresentação das carismáticas bandas Foggy Brothers, RockBugs e Hillbilly Rawhide. E como não poderia deixar de ser, o evento estará preparado para receber toda a família, com espaço para as crianças, para que os pais possam curtir à vontade, com o projeto Pintando na Calçada.

Parceria Cabify

A Craft Beer Soul terá uma parceria especial com o aplicativo Cabify. Utilizando o código CRAFTBEERSOUL, o público terá 20% (até R$ 10) de desconto em duas corridas com origem ou destino no Shopping Estação das 11h às 21h.

O Craft Beer Soul 2017 será realizado no Piso G11 do Estacionamento do Shopping Estação (Roof Top), das 12h às 20h. O segundo lote de ingressos custa a partir de R$ 15 (meia entrada disponível para todo mundo que ama cerveja), e estão disponíveis no site www.eventbrite.com.br. Mais informações pelo telefone (41 3653-8853 ou no site www.waybeer.com.br.