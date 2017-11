Paulinho Mixaria vem a Curitiba gravar DVD no Teatro Positivo

(foto: Divulgação)

O divertido Paulinho Mixaria vai brindar o público de Curitiba e Região. Ele acaba de anunciar a escolha da cidade para a gravação do seu 3º DVD, que promete ser recheado de causos, para a alegria de seus fãs. O registro será feito durante a tradicional apresentação que realiza em dezembro, no Teatro Positivo, no dia 16, a partir das 21 horas. Com humor sadio, voltado para toda a família, Paulinho Mixaria promete arrancar muitas gargalhadas da plateia.



Com grande reduto de fãs na capital paranaense e região Metropolitana, Paulinho Mixaria costuma atrair para os seus shows pessoas de várias idades, de crianças a vovós divertindo a todos com seu humor sadio.



Com 24 anos de estrada, Paulinho Mixaria chega na fase mais madura da carreira com seu show de Humor aliado as produções de cinema, lotando teatros e resgatando o tempo em que as famílias saiam com todos os integrantes juntos para se divertirem, sem restrição de idade.

A carreira



Paulo Roberto Alves da Silva, conhecido como Paulinho Mixaria, nasceu na cidade de Taquari/RS, no dia 05 de outubro de 1969. Ao longo de sua carreira lançou 4 livros, 7 CDs, 2 DVDs e 1 Filme de Longa Metragem. Todos de produção independente. Sendo que no filme, a exemplo de seus ídolos Mazaroppi, Charlie Chaplin e Jerry Lewis, ele foi roteirista, diretor, ator e produtor. Desde criança manteve o sonho e a vocação para ser humorista. Começou a compor poesias e músicas aos 11 anos de idade, tendo suas canções gravadas por inúmeros artistas, entre eles Gaúcho da Fronteira. É um humorista e ator comediante autodidata sem formação acadêmica.

DATA: 16/12/2017 - SÁBADO

HORÁRIO: Início: 21h.

LOCAL: Teatro Positivo - Grande Auditório

PROMOÇÃO: Pires Produções

DURAÇÃO: Aproximadamente 2 horas

INGRESSO:

2° lote – Plateia Superior - Meia-entrada (R$ 50,00) e Inteira (R$ 90,00).

2° lote – Plateia Inferior - Meia-entrada (R$ 55,00) e Inteira (R$ 100,00).

No valor está inclusa a taxa administrativa do Disk Ingressos de R$ 10,00.