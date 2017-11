Feira Cute Cute será neste final de semana em Curitiba

Nesta quinta-feira (23) começa a Feira Cute Cute, uma nova feira boutique premium que irá reunir expositores e pais, apresentando produtos exclusivos, tendências e inovações do segmento. Entre o mix do evento, destaque para as marcas de vestuário, acessórios, produtos de beleza e de cuidados para mães e bebês, peças de decoração, enxoval, brinquedos e itens indispensáveis para a primeira infância. O evento acontece até domingo (26).

A feira trará diferenciais como estação de embalagens de presentes gratuitas, vallet, espaço para recreação de crianças com monitores, fraldário, espaço para amamentação e opções de alimentação criteriosamente selecionadas para esse perfil de público.

Yoga kids, desfile infantil e rodas de conversas são atrações culturais

A feira prepara uma programação cultural para os quatro dias de eventos. São aulas de yoga kids, rodas de conversas sobre as mudanças que chegam junto com o bebê, dicas sobre amamentação, segurança aquática e introdução alimentar e assuntos referentes ao pós-parto.

Além disso, um desfile de moda infantil também promete agitar a feira que reunirá expositores com produtos exclusivos, tendências e inovações, marcas de vestuário, acessórios, produtos de beleza e de cuidados para mães e bebês, peças de decoração, enxoval, brinquedos e itens indispensáveis para a primeira infância. “São atrações que vão funcionar paralelas à feira com objetivo de falar e a debater assuntos atuais sobre o universo da maternidade. Também queremos que as crianças participem e possam se divertir enquanto os pais visitam a feira”, ressalta Flávia Polidoro, sócia da We Do Prime, organizadora do evento e responsável pela programação cultural.

O Desfile Infantil, organizado pela Be Models, acontece na sexta-feira (24), às 18 horas, e no sábado (25), no mesmo horário.

Criança na Plateia

Além da área de compra e eventos culturais, com expositores selecionados no formato boutique e inédita na cidade, a Feira Cute Cute oferecerá outras inovações como uma ilha de embalagens para as pessoas que quiserem levar seus presentes embalados para casa e um espaço kids monitorado e gratuito concebido pela Criança na Plateia, da jornalista Paula Martins.

Expositores confirmados

Serviço

Feira Cute Cute

Quando: de 23 a 26 de novembro, das 14h às 22h

Onde: Concept Hall (Rua Doutor Reynaldo Machado, 1097 - Rebouças)

Ingressos antecipados: R$10 (mais taxas); crianças até 10 anos não pagam.

Informações e ingressos: www.feiracutecute.com.br