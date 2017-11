Programação marca o Mês da Consciência Negra na capital

(foto: Divulgação)

A programação desta semana do Mês da Consciência Negra inicia com as atividade do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e segue até o dia 24. Homenagens, abertura de exposição, bate-papos e mostra de filmes estão previstas nos espaços culturais do Estado.

Nesta segunda-feira (20/11), Dia da Consciência Negra, o governador Beto Richa fará a entrega do “Diploma de Personalidade Afro-Paranaense” a 10 mulheres que se destacam pelo compromisso com a promoção da igualdade racial e pelas ações de valorização da população negra. As homenageadas são: Ana Maria Santos da Cruz (Comunidades Quilombolas), Clemilda Santiago Neto (História), Clemildes Ferreira Bahr (Cultura Popular), Dalzira Maria Aparecida (Religião de Matriz Africana), Dora Lucia de Lima Bertulio (Direito), Dulcinéia Novaes (Comunicação), Edna Aparecida Coqueiro (Educação), Geisa Costa (Artes), Michelle Mara (Juventude) e Nará Souza Oliveira (Educação). A solenidade será no Salão Nobre do Palácio Iguaçu, às 14h30, para convidados.

No mesmo dia, às 18h30, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) abre a exposição “Todas as pontas do Lápis”, uma homenagem ao sambista que fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970, embalando a boemia curitibana da época. A abertura contará com a apresentação do grupo Quintal da Goiabeira, que interpretará canções de Lápis.

Ainda no dia 20, o Museu Alfredo Andersen recebe a exposição “O visível do invisível”, com intervenções urbanas e instalações do artista visual Sérgio Adriano H. A mostra permanece até o dia 22 de novembro.

Já na quarta-feira, dia 22, a fotógrafa Fernanda Castro, autora da mostra “Negros no Paraná” em cartaz no Museu Oscar Niemeyer estará no miniauditório do museu para conversar com os visitantes a partir das 15h. Enquanto na Biblioteca Pública do Paraná, no mesmo dia e horário, ocorre um bate-papo com a autora Gessy Gess, sobre seu livro “Minha vida com o poeta”, em que ela conta como foi a convivência ao lado de Vinicius de Moraes.

Os bate-papos continuam na quinta-feira, dia 23. O Museu Paranaense recebe os pesquisadores Selma Baptista, Caroline Blum, Brenda Maria e João Carlos Freitas para uma conversa sobre o carnaval de Curitiba. Já no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, o artista Nelson Sebastião apresenta a “Coroação de Reis Negros - Imagens do Congado Mineiro”, em que ele comenta as fotografias e a experiência por trás das imagens. Ambas iniciam às 15h.

E nos dias 23 e 24 de novembro, a programação fica por conta do Museu da Imagem e do Som do Paraná com a exibição dos filmes “Ao mestre com carinho” (quinta-feira) e “Cafundó” (sexta-feira). As sessões começam às 19h no auditório do MIS-PR.

A programação completa do Mês da Consciência Negra está disponível em www.cultura.pr.gov.br.

Serviço

Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133. Curitiba/PR

Museu Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco. Curitiba-PR

Museu de Arte Contemporânea do Paraná

Rua Desembargador Westphalen, 16. Curitiba/PR.

Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999. Curitiba/PR

Museu Paranaense

Rua Kellers, 289. Curitiba/PR