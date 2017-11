Dia da Consciência Negra é celebrado por alunos de colégio estadual em Curitiba

(foto: HEDESON ALVES)

As escolas da rede estadual de ensino participam nessa semana de uma série de atividades para a reflexão, promoção e celebração do Dia da Consciência Negra, comemorado oficialmente nessa segunda-feira (20). No mês de novembro o tema da igualdade étnico-racial serve de inspiração para trabalhos interdisciplinares em sala de aula e no cotidiano escolar.

As atividades são realizadas pelas equipes multidisciplinares e incluem simpósios, seminários, pesquisas e apresentações culturais de matriz afro-brasileira e africana.

“Essas ações contribuem para a reflexão e promoção igualdade étnico-racial dentro das escolas. O tema é trabalhado nas diferentes formas do conhecimento para que os alunos conheçam e debatam a cultura, história e a situação do povo afro-brasileiro”, disse Edna Coqueiro, coordenadora da Educação das Relações da Diversidade Étnico-racial da Secretaria de Estado da Educação.

Em Curitiba, os 120 alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Helena Dionysio organizaram uma feira para apresentar à comunidade o resultado de pesquisas históricas e culturais dos povos de origem africana. Os trabalhos incluíram apresentações musicais, danças, pesquisas geográficas, artesanais e de confecção.

“É diferente e ao mesmo tempo interessante poder estudar outras culturas que deveriam ser mais valorizadas na nossa sociedade”, disse a aluna Gabriela Salviano dos Santos, 13 anos, do 9° ano.

A feira cultural “Educando pela diversidade 2015 – respeito e amor não tem cor”, promovida pela escola, apresentou também pesquisas relacionadas às culturas indígena e cigana. A exposição é resultado do trabalho desenvolvido pela unidade durante todo o ano. “Nós resolvemos pesquisar sobre os povos indígenas pela riqueza cultural que eles possuem”, contou a aluna Estefani de Oliveira, 12 anos, do 7° ano.

O contato com diferentes culturas não se limita apenas à sala de aula. O colégio promove periodicamente visitas a museus para que os alunos possam vivenciar na prática o que estudam. “O nosso objetivo é mostrar para os estudantes a importâncias que esses povos tiveram na composição da sociedade brasileira”, explicou a diretora Franciane de Oliveira.

REFLEXÃO

Além das pesquisas culturais e históricas, os estudantes também assistiram e elaboraram palestras sobre o tema. Foi o que fez a aluna Gabriela Cristina Rocha Moreira, 17 anos, do 3° ano do ensino médio do Colégio Estadual Doutor Xavier da Silva, em Curitiba.

Gabriela proferiu uma palestra aos colegas abordando a situação da população afro-brasileira no país com um resgate histórico posterior à abolição da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888.

“Existe um pensamento em nossa sociedade de que o negro tem um lugar secundário e não é isso. É preciso quebrar esse preconceito enraizado em nossa sociedade”, disse a aluna. “O dia 20 é um dia de comemoração de grandes conquistas, mas a reflexão tem que ser todos os dias”, lembrou Gabriela.