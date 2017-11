(foto: Rede News 24 Horas)

Bandidos com arma longa abriram fogo contra uma revendedora de veículos na Avenida Nossa Senhora Aparecida, em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta segunda-feira (20). Pelo menos três pessoas ficaram feridas e outras duas morreram no local.

Leia mais no blog Plantão de Polícia