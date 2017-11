Se não chover muito, troca de asfalto na BR-476 termina em dezembro

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Iniciadas no dia 6 de novembro, as obras de recuperação do asfalto da BR-476 estão com um bom ritmo, segundo a Prefeitura. Os trabalhos estão sendo feitos nos dois sentidos da rodovia: Fazenda Rio Grande – Curitiba e Curitiba – Fazenda. Por conta das máquinas e caminhões na pista, o trânsito fica bastante lento na região e a orientação é que os motoristas desviem pelo Contorno Leste ou pela Nicola Pellanda.

A Prefeitura está recuperando 3,6 quilômetros da rodovia (1.840 metros em cada sentido), no trecho entre a alça de acesso do Contorno Leste e a Rua Izaac Ferreira da Cruz. O investimento nas obras é de R$ 1,9 milhão, recursos do município.

O asfalto novo já foi aplicado em 1.200 metros da BR-476, no sentido a Curitiba. A parte da fresagem, que é a retirada do antigo asfalto, já passou dos 80%. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no mês de dezembro, se não chover muito. Os trabalhos são feitos aos sábados também, para acelerar a finalização da obra.

Durante a semana as obras são feitas das 9h30 às 16h, sem paradas para almoço. Nos sábados os serviços são executados das 9h às 17h. Os trabalhos são acompanhados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Setran.

Expectativa

Menos acidentes, um trânsito melhor organizado e maior movimento de clientes para todos na região. Estas são as expectativas dos comerciantes com as obras do asfalto novo que a Prefeitura está fazendo na BR-476, no final da Linha Verde Sul, no Pinheirinho.

Benedita Sibila Oliveira de Lima, 70 anos, mais conhecida como Tia Bila, trabalha há 40 anos em um restaurante que fica na frente da rodovia. Tia Bila viu muitos acidentes graves, alguns com morte, por conta das más condições do asfalto da via.

“A obra vai melhorar bastante para gente. Antes só tinha buraco e aconteceram muitos acidentes aqui na frente. Muita gente se machucou e morreu aqui neste trecho. Demorou muito para fazerem esta obra”, afirmou. “Os carros pareciam um cabrito pulando aqui na frente de tanto buraco que tinha”, disse.