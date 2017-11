Trump pede suspensão de atleta que sentou durante hino de jogo da NFL

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump escreveu um novo episódio de sua cruzada contra a NFL. Como é habitual, o presidente americano usou o Twitter para criticar Marshawn Lynch, jogador do Oakland Raiders que ficou sentado durante o hino do país antes do jogo contra o New England Patriots, realizado na Cidade do México - no momento que tocou o hino mexicano, ele ficou de pé. "Marshawn Lynch do Oakland Raiders fica de pé para o hino mexicano e senta durante vaias ao hino americano. Grande desrespeito! Da próxima vez a NFL deveria suspendê-lo pelo resto da temporada. Público e audiência caindo", escreveu o político na rede social. A ação de Lynch não foi novidade, pois o atleta não ficou de pé durante o hino em nenhuma das partidas do Oakland Raiders na atual temporada da NFL. Ele é apenas um dos jogadores que realizaram manifestações enquanto o hino americano tocava antes das partidas. A maioria dos protestos, derivados de um movimento iniciado pelo quarterback Colin Kaepernick (que está sem time), tem como motivação a desigualdade racial nos Estados Unidos. O momento de pico de manifestações dos atletas, no entanto, teve times e proprietários das franquias entrelaçando braços após críticas de Trump à liga, um sinal de união. Além de sentar e cruzar os braços, a maioria dos atletas se ajoelhou durante o hino, alguns ergueram o punho direito e equipes decidiram nem ir a campo enquanto a música tocava antes das partidas -saindo do vestiários somente após o término dela.