Usina de Itaipu comemora 2,5 bilhões de megawatts gerados em 33 anos

Itaipu durante iluminação da barragem no início de novembro (foto: Kiko Sierich)

A usina de Itaipu comemora nesta quarta-feira (22) os 2,5 bilhões de megawatts-hora (MWh) de energia acumulada desde que a hidrelétrica entrou em operação, em maio de 1984. Com isso, a binacional reafirma sua posição como a maior geradora de eletricidade do planeta.

A cerimônia será às 15h com a participação do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, de toda a Diretoria da Itaipu. Também são esperados ministros de Energia de países de língua portuguesa que estarão em Itaipu nesta semana para uma reunião de trabalho. A marca dos 2,5 bi será atingida pela usina nesta terça-feira (21).

Com esta produção acumulada, seria possível iluminar o Brasil por 5 anos e 3 meses; o Paraguai por 176 anos; a Argentina por 19 anos; o Reino Unido por 7 anos e 2 meses; a região Sul do Brasil por 29,5 anos; e o Estado de São Paulo por 18 anos.

Se fosse possível armazenar toda essa energia, ela seria suficiente para abastecer o mundo por 41 dias; a Europa por 9 meses e 6 dias; a Alemanha por 4 anos e 4 meses; a França por 5 anos e 1 mês; os Estados Unidos por 7 meses e 8 dias; e a China por 5 meses e 25 dias.

Para gerar a mesma quantidade de energia com fonte térmica a óleo, seriam necessários 5 bilhões de barris de petróleo, o equivalente 51 dias da produção petrolífera mundial (com base nos dados do ano passado) e que levariam à emissão de 1,7 bilhão de toneladas CO2.

Em 2016, a Itaipu fechou o ano com o recorde mundial de 103 milhões de MWh e abasteceu 17% do consumo do Brasil e 76% do Paraguai. A hidrelétrica confere uma importante contribuição para a participação de fontes renováveis na matriz energética de ambos os países (no Brasil, as renováveis representam mais de 66% da geração elétrica e, no Paraguai, equivale a praticamente 100%).

Outra agenda

Também na quarta-feira (22), a Itaipu inaugura um Centro de Inovação em Mobilidade Elétrica Sustentável (CI-MES), às 16h30. Nas duas solenidades estarão presentes o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior.

O Centro de Inovação em Mobilidade Elétrica Sustentável (CI-MES) funcionará próximo ao galpão 5, onde Itaipu já vinha desenvolvia o Programa Veículo Elétrico.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,4 bilhões de MWh. Em 2016, a usina retomou a liderança mundial em geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh gerados. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de 17% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 76% do Paraguai.