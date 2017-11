Podemos anuncia desfiliação de Baldy, que irá para o PP para assumir Cidades

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, anunciou nesta segunda-feira (20) a desfiliação do deputado federal Alexandre Baldy (GO). Em nota, ela afirmou que é incompatível com a posição de independência do partido ter um de seus filiados assumindo um cargo na Esplanada dos Ministérios. "Por isso, o partido já trata de sua imediata desfiliação, desejando boa sorte ao parlamentar", disse. A condição para que Baldy assuma o Ministério da Cidades é sua filiação ao PP, partido que reivindica o posto em troca de votos para a reforma previdenciária. A sua nomeação partiu de indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O presidente Michel Temer espera, assim, que o parlamentar consiga votos junto ao "centrão" para a aprovação da proposta. A intenção do presidente era anunciar uma mini-reforma ministerial nesta segunda-feira (20), mas ele tem enfrentado dificuldades e deve adiá-la para terça-feira (21). O peemedebista pretendia indicar o ex-ministro de Transportes João Henrique de Almeida, mas a bancada nacional do PMDB reivindica que seja indicado um parlamentar peemedebista para o comando da Secretaria de Governo. O líder do PMDB, Baleia Rossi, reuniu-se nesta segunda-feira (20) com o presidente para defender a escolha de um deputado federal. Ele deve se encontrar novamente com Temer para discutir o tema. O peemedebista também ainda não definiu o destino do ministro Antonio Imbassahy, que poderá ser deslocado para Transparência ou Direitos Humanos.