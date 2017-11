Torcida do Paraná Clube no Couto Pereira, no jogo contra o Atlético-MG, em 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube já conseguiu a liberação do proprietário do Couto Pereira, o Coritiba, para utilizar o estádio no sábado (dia 24) às 17h30, na despedida da Série B, contra o Boa. O clube também recebeu sinal positivo da CBF para a modificação do local da partida, que estava marcada para a Vila Capanema.

O estádio do Paraná tem capacidade para 17 mil pessoas. O Couto tem 40.310 lugares.

A diretoria ainda não divulgou valores dos ingressos.

Em setembro, quando enfrentou o Internacional, o Paraná alugou a Arena da Baixada, colocou ingressos a R$ 30 e bateu o recorde do estádio, com 39.414 pagantes.

O recorde histórico do Couto Pereira foi em 1983, no jogo Atlético Paranaense x Flamengo, com público total de 67.391 pessoas. Hoje, porém, a capacidade é limitada a 40.310 lugares.

Desde a última grande reforma no Couto, em 2014, o maior público no Atletiba da final do Paranaense de 2017, com 32.869 pagantes.

O Paraná já usou o Couto Pereira para uma partida em 2017. Foi pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O jogo teve público de 17.984 pagantes.

Ainda não há informações sobre o valor do aluguel do Couto que será cobrado pelo Coritiba.