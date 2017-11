Restaurante em Curitiba promove Festival de Trufas Negras Frescas

(foto: Divulgação)

Reza a lenda que as trufas são “iguarias dos deuses” encontradas apenas nas raízes de poucas árvores. As italianas, da região de Piemonte, são consideradas as melhores do mundo. Difíceis de serem encontradas, as trufas passaram a ser veneradas pelos amantes da gastronomia, caindo no gosto dos principais chefs de cozinha do planeta. Na partir dessa terça-feira, dia 21 de novembro, o Ernesto Ristorante, de Curitiba (PR), comandado pelo chef Dudu Sperandio, vai promover um saboroso Festival de Trufas Negras Frescas.

O chef curitibano acaba de retornar de uma semana na Itália, onde foi buscar trufas negras na cidade de Alba, na região de Piemonte. Durante o Festival de Trufas Negras Frescas do Ernesto Ristorante, o público poderá saborear um menu confiança exclusivo e surpresa com quatro preparos: entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa. O cardápio completo, com todas as opções, custará R$ 470 por pessoa.

“Poucas iguarias são tão saborosas quanto as trufas negras, sem contar toda a dificuldade para encontrá-las. É muito difícil trabalhar com trufas frescas, e quando isso acontece temos que aproveitar muito. Tenho certeza que o jantar será surpreendente, explorando ao máximo o sabor dessas trufas que acabam de chegar da Itália”, comenta Dudu Sperandio.

O Ernesto Ristorante fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1483), no bairro Mercês. O Festival de Trufas Negras Frescas, que começa nesta terça-feira, dia 21 de novembro, a partir das 19h30, vai se estender até durar o estoque. As reservas são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (41) 4141-5477. Mais informações no site www.dudusperandio.com.br.