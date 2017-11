Escritórios Regionais do IAP realizam o 17º Rally Fluvial do rio Ivaí

(foto: Divulgação/ IAP)

Será realizada neste fim de semana a 17ª edição do Rally Fluvial SOS rio Ivaí, evento promovido pelos escritórios regionais do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e que promove a limpeza das margens do rio e conscientização ambiental. O rally começa sexta-feira e prossegue até domingo (dias 24, 25 e 26), nos rios Ivaí e Paraná, entre os municípios de São Carlos do Ivaí e Icaraíma, no Noroeste do Estado.

O evento tem o objetivo de desenvolver a consciência ecológica, com ações e educação ambiental junto a moradores, turistas e pescadores. A organização conta com o apoio de entidades da sociedade civil e voluntários.

A saída das embarcações está marcada para sexta-feira (24), às 12 horas, da balsa Santo Antônio, em São Carlos do Ivaí, com chegada prevista para 11h30 de domingo (26) em Porto Camargo, em Icaraíma. Ganha a competição a equipe que recolher mais resíduos da beira do rio.

PIRACEMA

Durante o trajeto, fiscais do IAP também vão reforçar a fiscalização da pesca predatória, que está proibida desde 1º de novembro. Além disso, haverá uma orientação aos moradores sobre a importância deste período conhecido como piracema, quando acontece a reprodução dos peixes.

SERVIÇO:

17º Rally Fluvial SOS rio Ivaí

Programação

Saída sexta-feira (24), às 12 horas, da balsa Santo Antônio em São Carlos do Ivaí

Chegada a Guaporema para acampamento no sábado (25), às 17h30

Saída de Guaporema às 7 horas, com chegada na ponte de Tapira, em Santa Mônica, às 11 horas para reabastecimento e almoço.

Chegada em Herculândia às 17 horas para acampamento.

Saída no domingo (26), às 7h30 de Herculândia, com chegada prevista para 11h30, no Porto Camargo, em Icaraíma.