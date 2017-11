Sábado terá exposição de carros antigos na Rua XV para arrecadação de brinquedos

A Rua XV de Novembro, no Centro, receberá neste sábado (25/11) uma exposição de carros antigos, promovida pelo Elas Clube Feminino de Automóveis Antigos e Especiais do Paraná. A ação tem o objetivo de incentivar a população a participar da campanha Natal Solidário, desenvolvida pela Prefeitura para arrecadar brinquedos novos para o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social que integram as famílias atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

O evento acontecerá das 9h às 18h, entre as ruas Luiz Xavier e XV de Novembro, onde estarão expostos dezenas de modelos de 16 diferentes clubes entusiastas do antigomobilismo. Será recreação garantida ao ar livre, uma viagem no tempo e a oportunidade de exercer a solidariedade, doando um brinquedo para fazer a alegria das crianças mais vulneráveis da cidade.

Os brinquedos arrecadados pela campanha serão entregues às crianças em festas natalinas que serão promovidas nos 45 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Curitiba.

No mesmo dia e local, permanecerão na Rua XV as atividades para as crianças, promovidas pela Prefeitura, e as exposições de Artes Plásticas, que ocorrem todos os sábados. A ação solidária tem o apoio da FAS, da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e da Associação Comercial do Paraná (ACP).