Marcha da Consciência Negra reúne manifestantes na avenida Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de pessoas se reúnem no vão livre do Masp, na avenida Paulista, para participar da 14ª Marcha da Consciência Negra nesta segunda-feira (20). Organizada por entidades sociais, a manifestação deve seguir até a região do Teatro Municipal, no centro. A saída da concentração na avenida Paulista sofreu atraso por causa da dificuldade dos manifestantes em levar o caminhão de som para a frente do Masp. De acordo com o frei David Santos, da ONG Educafro, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) faltou à última reunião organizada para definir os detalhes da marcha, o que inclui o uso de caminhões. "Falta sensibilidade da prefeitura porque hoje é o dia da Consciência Negra. Temos que parar para refletir porque o negro ainda é tão excluído", disse o frei, que está entre os organizadores da marcha. Por volta das 15h, porém, o caminhão de som foi posicionado em meio aos manifestantes para liderar a marcha. Procurada, a CET afirmou que o caminhão foi impedido de entrar na avenida porque está fechada para o trânsito de veículos, como acontece aos domingos e feriados. A pasta foi procurada para falar sobre a falta na reunião com as entidades, mas ainda não respondeu.