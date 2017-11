Embarque preferencial não funciona na linha 1 do metrô de São Paulo

RENATO FONTES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A falta de respeito de parte dos passageiros, aliada à falha no sistema de fiscalização, tem prejudicado o bom andamento do serviço de embarque preferencial do metrô. Criado em 2009, o sistema dá a idosos, deficientes, gestantes, obesos e pessoas com crianças no colo espaço reservado na hora de pegar o trem, no primeiro vagão do metrô, empresa do governo Geraldo Alckmin (PSDB). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, em horários de pico da manhã (6h às 9h) e da tarde (16h às 19h30). O sistema simplesmente não funcionava na linha 1-azul, graças a invasões constantes, má sinalização e falta de fiscais. A 3-vermelha teve problemas pontuais. Já a linha 2-verde apresentou excelência no embarque preferencial. Na estação Brás, na plataforma em direção à Palmeiras-Barra Funda (linha 3-vermelha), eram 6h e o bloqueio para o embarque preferencial não havia sido montado. Com a má sinalização, jovens e idosos dividiam acesso aos vagões. "Nem parece que temos esse direito, pois está todo mundo misturado", disse a dona de casa Nair da Cunha, 64 anos. Na estação Tucuruvi, sentido Jabaquara (linha 1-azul), mensagens sonoras, grades usadas para delimitar os espaços e até a presença de um funcionário do metrô não foram capazes de inibir a invasão de dezenas de jovens, uns até com malas de viagem. Os problemas se repetem no período da tarde. Na estação Palmeiras-Barra Funda (linha 3-vermelha), passageiros furavam o bloqueio mesmo com uma agente no local —que liberou a entrada de três PMs na área preferencial, por volta das 17h. OUTRO LADO O Metrô, empresa do governo Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou que a eficácia do embarque preferencial, assim como o do assento preferencial nos trens, depende da colaboração e do respeito dos demais usuários. A companhia pede que "apenas acessem essas áreas pessoas que estejam contempladas nos critérios de embarque", que são os idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. O Metrô não comentou a falta de fiscalização nos bloqueios de embarque preferencial. Já a Polícia Militar não se manifestou sobre o embarque dos três oficiais na plataforma da estação Palmeiras- Barra Funda, na área preferencial, por volta das 17h de terça-feira.