Flamengo fica perto da Libertadores; e seis times ainda brigam contra Z-4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Corinthians aumentou a possibilidade de o Flamengo conquistar uma vaga na Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro, indicam os cálculos feitos pelo site Chance de Gol. O São Paulo, por sua vez, tem o sonho de uma vaga muito distante depois de empatar por 0 a 0 com o Botafogo, que segue na disputa com Atlético-MG, Vasco, Bahia, Atlético-PR e Chapecoense pela vaga que deve ser aberta ao sétimo colocado se o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, permanecer no G-6. As contas ganham complexidade com as variáveis existentes no número de vagas que serão reservadas à Libertadores via Brasileiro. Com um lugar conquistado pelo título da Copa do Brasil, o Cruzeiro está próximo de se garantir entre os seis primeiros, o que confirmaria um G-7. Já o Grêmio, que disputará a final da Copa Libertadores, e o Flamengo, na semifinal da Copa Sul-Americana, podem abrir até um G-9 em caso de títulos continentais. Neste cenário, o time rubro-negro, embora tenha 75% de chances de terminar entre os seis primeiros, vê sua probabilidade absoluta de classificação subir para 97,4% se forem levadas em consideração as variáveis acima mencionadas. Neste cenário, o Botafogo também nutre uma boa possibilidade de jogar a sua segunda Libertadores consecutiva, com 76,8% de chances absolutas. O Atlético-MG tem 36,1%, o Bahia 35,8%, o Vasco 31,4%, a Chapecoense 14,8% e o Atlético-PR 12,3%. Já São Paulo, com 2,5% de possibilidade absoluta, e o Fluminense, que entra em campo nesta segunda-feira (20) para enfrentar a Ponte Preta e tem 0,5%, estão com chances reduzidas. Os são-paulinos têm chances matemáticas de classificação em caso de G-7, mas teria que vencer todos os pontos, torcer para o Botafogo perder as duas partidas restantes e ainda tirar uma diferença de sete gols de saldo. Tudo isso além de torcer para que os outros times na briga não ultrapassem os 52 pontos. Desta maneira, o São Paulo terá que torcer por títulos de Flamengo e Grêmio nas competições sul-americanas, mas mesmo nesta situação teria que vencer suas duas últimas partidas e depender de uma combinação de resultados. Da luta contra o rebaixamento, no entanto, o São Paulo está livre. O empate garantiu matematicamente o time na Série A do Brasileiro. Com mais dois jogos a serem realizados nesta segunda-feira (20) e o Atlético-GO já rebaixado, o risco ainda é alto para Avaí, Sport, Ponte Preta e Vitória. PROBABILIDADES SEGUNDO O CHANCE DE GOL: VAGA NA LIBERTADORES (PROBABILIDADE ABSOLUTA) Corinthians: 100 % Grêmio: 100 % Palmeiras: 100 % Santos: 100 % Cruzeiro: 100 % (Classificado via Copa do Brasil) Flamengo: 97,4 % Botafogo: 76,8 % Atlético-MG: 36,1 % Vasco: 31,4% Bahia: 35,8% Atlético-PR: 12,3 % Chapecoense: 14,8 % São Paulo: 2,5 % Fluminense: quase 0,5 % VAGA NA LIBERTADORES (VIA G6) Corinthians: 100 % Grêmio: 100% Palmeiras: 100% Santos: 100% Flamengo: 75 % Botafogo: 17,6 % Atlético-MG: 2,6% Vasco: 1,8% Bahia: 2,8% Atlético-PR: 1 % Chapecoense: 1,3% RISCO DE REBAIXAMENTO Coritiba: 4% Fluminense: 2,5% Vitória: 47,5% Ponte Preta: 59,2% Sport: 88,1% Avaí: 98,7% Atlético-GO: 100%