Polícia flagra espião gremista com drone em treino do Lanús

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A final da Copa Libertadores tem um novo ingrediente —extracampo. Na última sexta-feira (17), um brasileiro foi parado pela polícia na grande Buenos Aires por estar com um drone nas cercanias do CT do Lanús, adversário do Grêmio na decisão. De acordo com a ESPN Brasil, o espião atua a mando do clube gaúcho. A polícia argentina confirmou à reportagem a ocorrência, mas o Grêmio ainda não se manifestou.

O caso foi revelado nesta segunda-feira (20), às vésperas do primeiro jogo da final entre Grêmio e Lanús. Os times se enfrentam em Porto Alegre na próxima quarta (22). A grande decisão será no estádio La Fortaleza, na Argentina.

Segundo a ESPN Brasil, o homem foi abordado e não conseguiu explicar o motivo pelo qual estava usando um drone próximo ao treino fechado do Lanús. A publicação ainda diz que o clube gaúcho tem espionado adversários ao longo do ano todo —seja na Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro.

À reportagem, a Comissaria Seccional Segunda Lanús Este disse que de fato houve ocorrência. Uma viatura interpelou um homem, não-argentino, e fez averiguação. Segundo a polícia, ele se identificou como jornalista e foi liberado depois. A polícia não usou o termo "detido" ao falar do caso.

O espião já era assunto em Lanús desde o início da semana passada. Segundo apurou a reportagem, o clube argentino tinha informação de que haveria um emissário do Grêmio na cidade. Mas os integrantes da comissão técnica do Lanús não notaram nada anormal na rotina de treinamentos. Ainda foi relatado aos argentinos que o espião brasileiro já havia atuado antes dos jogos contra Godoy Cruz (ARG), Botafogo e Barcelona-EQU.