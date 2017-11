Os zagueiros artilheiros do Atlético na Era dos Pontos Corridos

Thiago Heleno, Danilo e Cleberson: zagueiros e artilheiros com a camisa do Atlético (foto: Geraldo Bubniak/Valquir Aureliano/Franklin de Freitas)

Thiago Heleno marcou no último domingo seu décimo gol com a camisa do Atlético Paranaense. Apesar da marca expressiva, ainda não aparece no Top 5 de zagueiros artilheiros do clube na Era dos Pontos Corridos. Desde 2003, contando todas as competições oficiais, o jogador dessa posição com mais gols e melhor média pelo clube é Danilo. Ele balançou as redes 17 vezes em 222 partidas pelo Furacão, de 2005 a 2008.

Hoje, aos 33 anos, Danilo está na Udinese, da Itália. É capitão do clube italiano e soma dez gols em 256 partidas pela equipe de Udine.

Manoel, hoje no Cruzeiro, também fez 17 gols pelo Atlético. Foi entre 2009 e 2014. No entanto, tem média inferior, já que precisou de 258 partidas para atingir essa marca.

O zagueiro com melhor média de gols nesse período foi Antonio Carlos, que fez 14 gols em 86 partidas (média de 0,16) pelo Atlético entre 2007 e 2009. Hoje, aos 34 anos, está no Boavista-RJ.

Thiago Heleno também fica atrás de Rhodolfo (hoje no Flamengo) e Cleberson (reserva no Atlético-PR), que fizeram 12 e 11 gols, respectivamente.

Paulo André está empatado em gols com Thiago Heleno. No entanto, o “General” tem melhor média, já que precisou de 92 partidas para atingir a marca de dez “tentos”. Paulo André também defendeu o Atlético em 2005 e em 2006, antes de retornar ao clube em 2016. Ele soma 142 jogos pelo Furacão.

ZAGA ARTILHEIRA

Zagueiros do Atlético com mais gols entre 2003 e 2017, em todas as competições oficiais

Nome Gols Jogos Média Anos no Atlético Danilo 17 222 0,07 2005, 06, 07, 08 Manoel 17 258 0,06 2009, 10, 11, 12, 13, 14 Antonio Carlos 14 86 0,16 2007, 08, 09 Rhodolfo 12 168 0,07 2007, 08, 09, 10 Cleberson 11 108 0,10 2012, 13, 14, 15, 16, 17 Thiago Heleno 10 92 0,11 2016,17 Paulo André 10 142 0,07 2005, 06, 16, 17 Marcão 9 130 0,07 2004, 05, 07 Chico 9 162 0,05 2007, 08, 09, 10

*Marcão também jogou como lateral-esquerdo e Chico, como volante.