Ator deixa série 'Transparent' após acusação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter sido acusado de assédio sexual, o ator Jeffrey Tambor, 73, disse, neste domingo (19), que não voltará à quinta temporada da série "Transparent" (Amazon). Ele fez o anúncio em entrevista ao site norte-americano Deadline. As denúncias foram feitas por Trace Lysette, uma das atrizes do elenco, e também por uma assistente de Tambor, que disse em rede social que ele a tateou. O ator nega as acusações. "Interpretar Maura foi um dos maiores privilégios da minha vida. O que ficou claro nas últimas semanas, porém, é que este não é mais o trabalho que escolhi quatro anos atrás. Já deixei claro meu arrependimento profundo se qualquer ação minha foi mal interpretada por alguém como agressiva, mas a ideia de que eu pudesse deliberadamente molestar alguém é completamente falsa", disse, em comunicado. A Amazon abriu investigação sobre o caso. Em "Transparent", Tambor interpretava Maura Ffefferman, inicialmente um professor de ciências políticas que depois se torna uma mulher transgênero.