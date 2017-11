Lanterna no ranking de disciplina, Coritiba tem mais dois suspensos

Kleber: recordista de expulsões no milênio (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro no quesito disciplina. É a equipe com mais cartões amarelos, com 101 em 36 jogos. Também é o segundo com mais expulsões, com cinco. Só a Ponte Preta recebeu mais cartões vermelhos (foram sete). No entanto, o time da Campinas só levou 79 amarelos.

Com tantos cartões, as suspensões são frequentes. Dessa vez, o centroavante Kleber Gladiador e o lateral-direito Léo ficarão de fora por cartões amarelos. Eles receberam o terceiro cartão da série no último domingo, contra o Atlético-MG, e não vão enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, no Couto Pereira.

Léo é o jogador do Coritiba com mais cartões na competição. Ele só atuou em 22 das 36 rodadas e, mesmo assim, conseguiu colecionar nove amarelos.

Kleber é o recordista de cartões do Coxa no ano, contando todas as competições. Ele levou 11 amarelos em 30 partidas. No Brasileirão, atuou apenas em 15 rodadas e recebeu três amarelos e um vermelho. Por causa dessa expulsão, contra o Bahia, ficou suspenso por 12 partidas. Também perdeu parte da competição por lesão.

No total das 36 rodadas do Brasileirão, o Coxa já teve 28 desfalques por cartões (cinco por expulsões e 23 por amarelos). Léo ficará de fora pela terceira vez por esse motivo (soma nove amarelos). Jonas, Galdezani, William Matheus, Alecsandro, Henrique Almeida e Rildo já receberam duas suspensões cada por amarelos.

Os jogadores com mais amarelos do Brasileirão são Romero (Corinthians) e Lucas Lima (Santos), cada um com 12 cartões. Os recordistas de expulsões, com dois vermelhos cada, são os volantes Fernando Bob (Ponte Preta) e Elton (Ponte Preta), o meia Elias (Atlético-MG) e o lateral-direito Daniel Guedes (Santos).

História — Kleber é o campeão de expulsões no Brasileirão nesse milênio. Desde 2001, recebeu nove cartões vermelhos. Dos jogadores em atividade, quem chega mais perto dele é o meia-atacante Diego Souza, do Sport, com oito expulsões.

No ranking de amarelos do Brasileirão do milênio, Kleber é o 9º colocado, com 78 cartões. O líderes são o volante Edinho (hoje no Coritiba), com 109 amarelos, e o volante Pierre (Fluminense), com 104.