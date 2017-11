Ministro do STF suspende convocação de ex-chefe de gabinete de Janot na CPI

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu a convocação do procurador Eduardo Pelella, ex-chefe de gabinete do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, na CPI da JBS. Ele determinou que a CPI preste esclarecimentos em dez dias. "(...) Pelo exposto, concedo a medida liminar pleiteada, para suspender qualquer ato tendente à convocação do membro do parquet, o Procurador Regional da República Eduardo Botão Pelella, perante a Comissão Mista de Inquérito instituída pelo requerimento nº 01, de 2017. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações", escreveu o ministro na decisão desta segunda-feira (20). Toffoli atendeu pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na semana passada. Pelella foi convocado para depor na próxima quarta-feira (22).