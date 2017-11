São Paulo entra em acordo para contratar o goleiro Jean

BRUNO GROSSI, DASSLER MARQUES E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo entrou em acordo com o Bahia para contratar o goleiro Jean. Os clubes definiram valores, porém a transação será oficializada apenas em dezembro, após a eleição para a presidência do clube de Salvador, marcada para o dia 9.

O atual mandatário baiano, Marcelo Sant'anna, que conduziu a negociação, não será candidato à reeleição e, por isso, não quis assinar a transação.

Destaque neste Campeonato Brasileiro, o arqueiro tem contrato com o Bahia até o fim de 2019 e está avaliado em R$ 15 milhões. Como o Bahia é dono de 70% dos direitos, deve receber cerca de R$ 10 milhões —porém, esse valor pode ser diminuído com algum atleta cedido pelo São Paulo.

No elenco atual, o time paulista conta com Sidão, Denis e Renan Ribeiro —sendo que os dois últimos não devem permanecer no Morumbi em 2018. Como publicou o Globoesporte.com e confirmou a reportagem, Jean sempre foi visto como o nome preferido pelo departamento de futebol são-paulino.

Em outros momentos, Jean ainda teria sido sondado por Manchester City, da Inglaterra, Porto e Benfica, ambos de Portugal. Antes dele, a diretoria paulista chegou cogitar a contratação de Walter, do Corinthians, e do argentino Franco Armani. Aos 22 anos, Jean tem 54 partidas neste ano, quando se firmou como titular, e outros 20 nas duas últimas temporadas.

No Campeonato Brasileiro, Jean atuou nas 36 rodadas disputadas até aqui e sofreu 46 gols —o São Paulo, por exemplo, sofreu 47. Jean também se destaca por cobrar faltas, assim como fazia o ídolo tricolor Rogério Ceni. Aliás, o jovem goleiro já assumiu ser fã do ex-arqueiro do São Paulo, agora treinador do Fortaleza.

Em 2015, o alvo são-paulino foi titular da seleção brasileira sub-20 no Mundial da categoria. Na ocasião, o Brasil foi vice-campeão após perder na prorrogação para a Sérvia Aquele time tinha jogadores conhecidos da torcida do São Paulo, como Lucão e Boschilia, já negociados, Iago Maidana, emprestado ao Paraná Clube, e Marcos Guilherme, que chegou ao Morumbi neste ano.