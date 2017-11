Flamengo adverte Rhodolfo e Vizeu por confusão em jogo

VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não externou a punição, mas advertiu verbalmente o zagueiro Rhodolfo e o atacante Felipe Vizeu pela briga na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo (19), na Ilha do Urubu. Atletas e elenco tomaram conhecimento da medida antes do treinamento desta segunda-feira (20).

A reportagem apurou que não houve multa em cima do salário e a iniciativa foi aplicada com base nas diretrizes do regulamento interno do departamento de futebol e dos contratos dos jogadores.

O diretor Rodrigo Caetano fez um rápido pronunciamento sobre o caso e procurou não dar muitos detalhes do que foi feito pelo clube. "Essa não é a imagem que queremos e compactuamos. Conversamos com os dois e com o grupo. Eles compreenderam que se excederam na discussão e na cobrança. Aplicamos o que prevê em contrato e no regulamento interno. Qualquer tipo de punição pecuniária não será comunicada. Fica internamente. O que foi feito e o que foi dito ficará 'intramuros'. Se houve multa, não vamos externar", afirmou.

A polêmica entre Felipe Vizeu e Rhodolfo ocorreu ao final do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio que quase resultou em gol do Corinthians, eles bateram boca e foram contidos pelos demais companheiros. O zagueiro chegou a acertar um soco nas costas do atacante. Logo depois, Vizeu fez o terceiro gol dos donos da casa e, na comemoração, mostrou o dedo médio para o defensor. O clima esquentou e os jogadores precisaram segurar Rhodolfo, que se mostrou disposto a partir para cima de Vizeu. Os dois se entenderam depois do jogo no vestiário.

Felipe Vizeu pediu desculpas ao zagueiro no intervalo e houve discussão entre quase todos os atletas. Mas a briga ainda terá desdobramentos.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) já avisou que denunciará a dupla. Eles serão julgados e podem desfalcar o Flamengo por algumas partidas. O prejuízo virá ainda que com suspensões tardias.