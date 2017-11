Vídeo mostra ondas gigantes em área de buscas de submarino desaparecido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marinha argentina divulgou nesta segunda-feira (20) um vídeo que mostra as dificuldades meteorológicas na região do oceano Atlântico onde se concentram as buscas pelo submarino ARA San Juan, desaparecido desde quarta (15). Nas imagens, o convés de um dos navios é golpeado por ondas de até seis metros em meio a uma forte tempestade. A embarcação estava a cerca de 360 km da costa, em um local em que a profundidade média é de 200 metros. Horas antes, o porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, descartou que imagens de satélite detectadas no fim de semana tenham vindo do ARA San Juan -elas eram vistas como uma esperança de que os tripulantes estivessem vivos. Os oficiais e os familiares dos membros da tripulação receberam nesta segunda a visita do presidente Mauricio Macri, que era criticado porque ainda não havia ido a Mar del Plata, base das buscas, desde o desaparecimento do submarino.