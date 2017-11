'Liga da Justiça' estreia com bilheteria abaixo do esperado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal esperança de salvar bilheterias em ano morno, "Liga da Justiça" arrecadou na estreia US$ 96 milhões (R$ 313 milhões), abaixo da expectativa de analistas. Na comparação, "Thor: Ragnarok", outro lançamento recente no segmento de super-heróis, somou US$ 122,7 milhões no primeiro fim de semana em cartaz nos EUA. Mesmo a aventura solo de "Mulher-Maravilha", que estreou em fevereiro deste ano, com a mesma Gal Gadot que está em "Liga", saiu-se melhor, com US$ 103,2 milhões. No Brasil, "Liga da Justiça" levou 1,8 milhão de pessoas ao cinema em sua estreia, encabeçando as bilheterias do fim de semana, mas atrás de outros lançamentos do ano, como "Velozes e Furiosos 9" e "A Bela e a Fera", que tiveram públicos de 2,1 milhões e 1,9 milhão de pessoas, respectivamente, ao estrearem. Nos EUA, outro filme da DC Comics, "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016), também teve mais êxito que "Liga da Justiça", abrindo com US$ 166 milhões. "Liga da Justiça" reúne Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Flash, Aquaman e Ciborgue. Na trama, os heróis têm de se unir e lutar contra os planos de dominação mundial do vilão Lobo da Estepe. Com direção de Zack Snyder, o filme é uma das apostas para recuperar as bilheterias dos Estados Unidos neste fim de ano, que estavam em viés de queda desde as estreias fracassadas do verão americano, no meio do ano. Quem surpreendeu neste fim de semana nos EUA foi "Extraordinário", drama com Julia Roberts e Jacob Tremblay (de "O Quarto de Jack") —Sonia Braga faz uma pequena participação no longa, que arrecadou US$ 27 milhões e ficou em segundo lugar. O terceiro "Thor" ficou com o terceiro lugar, com mais US$ 21,8 milhões, e um acumulado de US$ 247,4 milhões.