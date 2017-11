Jaguar XE chega com a nova linha de motores Ingenium

(foto: Divulgação)

O Jaguar XE, o mais compacto sedã esportivo produzido pela Jaguar, chega ao modelo 2018 com a nova linha de motores Ingenium, totalmente desenvolvida pela Jaguar Land Rover. Os novos propulsores Ingenium são bastante leves e compactos, fabricados com extenso uso de peças leves em alumínio, para proporcionar um melhor desempenho com uma ampla economia de combustível. O Jaguar XE 2018 está disponível em duas versões, R-Sport e S, com motorização de 250 cv (R$ 225.500,00) e 380 cv /9 R$ 335.900,00/0, respectivamente. O motor Ingenium Turbocharged 2.0 de 250 cv, o torque máximo de 365 Nm fica disponível entre 1.300 e 4.500 rpm.

O propulsor oferece uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e velocidade máxima de 250 km/h. Já o motor 3.0 V6 Supercharged de 380 cv. Também com velocidade máxima de 250 km/h (limitada eletronicamente), o Jaguar XE S acelera de 0 a 100 km/h em 5 segundos e entrega até 450 Nm de torque.

O Jaguar XE conta com o sistema de suspensão dianteira Double Wishbone com o mesmo desenho do F-TYPE e traseira Integral Link única na categoria, o sistema de vetorização de torque que controla a frenagem de forma suave e individual das rodas de dentro em situações de curva acentuada e direção elétrica assistida, reforçando o compromisso da Jaguar em entregar um sedã compacto Premium mais esportivo. Com a tecnologia All Surface Progress Control, ele gerencia a tração do veículo e atua de forma semelhante a um controle de cruzeiro focado em baixas velocidades.

O sistema proporciona ao XE a capacidade de manter a aderência em qualquer situação sem a necessidade do condutor tocar os pedais. O veículo, que já é sucesso de vendas da Jaguar, é o primeiro do segmento a ter sua estrutura em 75% de alumínio e o coeficiente aerodinâmico de 0.26 Cd – o menor da marca. O avançado sistema de entretimento inControl Touch, está disponível como item de série em todas as versões. Como opcional, os clientes ainda podem optar pela versão topo de linha do sistema, o InControl Touch Pro, que traz tela touchscreen de 10,2”, tem pano de fundo totalmente customizável de acordo com o gosto do cliente, sistema de navegação GPS ainda mais ágil e 10Gb de memória interna em que é possível o armazenamento de músicas e vídeos.