Com sete lugares, Peugeot 5008 chega ao país em 2018

Inédito no Brasil Peugeot 5008, é 20 cm maior que o 3008 (foto: Divulgação)

A Peugeot segue sua ofensiva no Brasil com o anúncio da chegada de um SUV inédito: o 5008. Com lançamento confirmado para o primeiro semestre de 2018, a expectativa é que a novidade seja apresentada ainda nos primeiros meses do próximo ano. Com capacidade para sete passageiros, o 5008 adota a mesma plataforma do 3008, mas possui quase 20 cm a mais de comprimento. No anúncio, a Peugeot informou que a novidade “chegará ao mercado oferecendo muita tecnologia, conforto e sofisticação”. Diante do que traz o novo 3008, espera-se que o 5008 também apresente uma lista de equipamentos de série recheada apostando no custo/benefício. Na Europa, versões equivalentes de 3008 e 5008 se diferenciam por cerca de R$ 6.000. Se a mesma regra se aplicar por aqui, considerando o preço atual de R$ 139.990 cobrado pelo 3008, o 5008 deve chegar cobrando em torno de R$ 150 mil. O Novo Suv Peugeot 5008 possui o design arrebatador do 3008. Tem as lanternas em LED na parte traseira e acabamento em preto brilhante semelhantes aos do 3008, porém suas colunas têm um desenho próprio. No interior, destaque para o painel com o PEUGEOT i-Cockpit 2.0. Quanto à motorização, o novo SUV pode ser equipado com o 1.6 THP a gasolina de 165 cv atrelado à transmissão automática de seis marchas. A tração, como no 3008, é apenas nas rodas dianteiras.