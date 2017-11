Grêmio usou drones para espionar treinos de adversários, diz TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio teria usado drones para espionar treinos dos seus adversários durante toda a temporada. Reportagem exibida nesta segunda-feira (20) pela ESPN Brasil, mostra um suposto funcionário do clube usando um drone próximo ao centro de treinamento do Lanús, equipe argentina que enfrentará o time tricolor gaúcho na final da Copa Libertadores. Segundo reportagem, o homem, que não foi identificado, fazia imagens de um treino secreto da equipe argentina. Times brasileiros também teriam sido espionados pelos gaúchos em outras oportunidades. Ainda de acordo com a reportagem, o profissional estava há mais de uma semana na Argentina e teve hotel, aluguel de carro e passagens aéreas pagas pelo clube. Ele já teria filmado outras atividades fechadas para a imprensa controlando o equipamento de dentro de um automóvel. Após ser abordado pela reportagem, o suposto espião tentou fugir, foi parado por policiais e levado para prestar esclarecimentos em uma delegacia de Lanús. Após duas horas, foi liberado pelas autoridades. O suposto funcionário do clube gaúcho disse para ESPN que não trabalha para o Grêmio e que usa o drone apenas para fazer fotos. A reportagem afirma, porém, que tudo era de conhecimento da comissão técnica e também dos jogadores, que assistiam às imagens feitas nos treinos dos adversários antes dos confrontos. O primeiro jogo da final da Libertadores está marcado para esta quarta (22), às 21h45, em Porto Alegre. A partida de volta será realizada no próximo dia 29, às 21h45, na Argentina. O Grêmio briga pelo vice-campeonato brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil.