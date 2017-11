A nova geração da Honda Biz chega às lojas com preços entre R$ 7.590 para a versão 110i e R$ 9.390 para a 125i. Visualmente, as laterais e a traseira da Biz foram redesenhas, enquanto a dianteira ganhou um novo conjunto de faróis, assim como o painel, agora digital. Do ponto de vista da praticidade, destaque para ampliação do espaço sob o assento, novo sistema de abertura do banco e uma tomada de força 12V. Outra novidade importante é que agora as duas versões passam a contar com sistema de frenagem CBS, recurso que será obrigatório em todas as motos a partir de 2019. Mas os motores de 110cc e 125cc, alimentados por injeção eletrônica, seguem sem alteração. A nova Biz está disponível nas cores vermelha e branca para a Biz 110i, enquanto os tons perolizadas (vermelho, branco e preto), incluindo o novo laranja, só são ofertadas para a Biz 125i.

Audi A5

O Audi A5 Sportback foi escolhido o Melhor Carro Importado 2018 no Prêmio Americar (Associação América Latina da Imprensa de Carros). O modelo venceu a eleição que contou com a participação de 70 jornalistas especializados em automóveis de 11 diferentes países latino-americanos. É a terceira vez consecutiva que a Audi conquista o título de Melhor Importado. O A5 Sportback foi lançado no Brasil em julho deste ano e está disponível em quatro versões: Attraction e Ambiente, equipadas com motor 2.0 TFSI de 190 cv, e Ambition e Ambition plus, que trazem o 2.0 TFSI de 252 cv. Entre os destaques de tecnologia do modelo está o traffic jam assist, sistema que pode assumir a direção do veículo em velocidades de até 65 km/h quando o trânsito está congestionado. A edição 2018 do Prêmio Americar contou com cinco categorias tradicionais: Melhor Carro da América Latina (Volkswagen Polo), Melhor Importado (Audi A5), Melhor SUV (Jeep Compass), Melhor Picape (Ford Ranger) e Melhor Design (Renault Captur).