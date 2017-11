FPF divulga tabela do Campeonato Paranaense 2018

Coritiba comemora o título paranaense de 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou nessa segunda-feira (dia 20) o regulamento do Campeonato Paranaense de 2018. Pela nova fórmula, os 12 times estão divididos em dois grupos.

No primeiro turno, as equipes jogam contra os adversários do outro grupo, somando seis rodadas. Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogo único. Em seguida, a final do turno também em jogo único, disputada na casa do time com melhor campanha. O campeão ganha vaga na grande decisão do Estadual.

No segundo turno, os times se enfrentarão dentro dos grupos, somando cinco rodadas. As semifinais e a final serão em jogo único. O campeão se classifica para a grande decisão. Se o mesmo time for campeão dos dois turnos, fica com o título por antecipação.

A grande decisão, se ocorrer, será disputada em duas partidas.

Cada turno receberá um nome específico, assim como no Campeonato Carioca, com a Taça Rio e a Taça Guanabara. O campeão de cada turno leva um troféu.

O Grupo A ficou formado por Coritiba (1º em 2017), Cianorte (3º), Paraná Clube (5º), Cascavel (7º), Foz do Iguaçu (9º) e Maringá (campeão da segunda divisão).

No Grupo B estão Atlético (2º), Londrina (4º), Prundetópolis (6º), Rio Branco (8º), Toledo (10º) e União de Francisco Beltrão (vice-campeão da segunda divisão).

Na primeira rodada, em 20 e 21 de janeiro, o Coritiba recebe no Couto o Prudentópolis. O Atlético joga na Arena contra o Maringá. O Paraná vai a Francisco Beltrão enfrentar o União.

O primeiro clássico será já na segunda rodada, em 24 e 25 de janeiro, com Paraná e Atlético, na Vila Capanema. O Atletiba ocorre na 4ª rodada, no Couto Pereira.

O duelo entre Paraná e Coritiba, na Vila Capanema, está agendado para a segunda rodada da segunda fase, em 7 de março.

Clique aqui para ver a tabela completa da competição, no site da FPF.