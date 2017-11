Semana do doador ajuda o Hemepar em 'dias de seca'

Sandra Bruning, é doadora de sangue frequente: "Não custa nada" (foto: Franklin de Freitas)

Aproveitando o fato de que no próximo sábado celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) lançou ontem uma iniciativa para incentivar a doação de sangue ao longo da semana. Até o dia 25, quem doar vai receber um “reforço” no lanche oferecido, com uma bolacha feita especialmente para celebrar a data.

O inventivo, aliás, tem uma razão de ser importante, que vai além até da importância da própria data em si. É que a partir de dezembro, com o início do período de férias e os planos de viagens familiares ganhando vida, muitos doadores acabam se “esquecendo” de fazer sua parte, o que resulta numa queda de 30 a 50% nas doações. A demanda, contudo, se mantém constante, com a necessidade de uma média de 150 a 200 doações por dia.

“O movimento de doadores dá uma aumentada agora, até por conta das campanhas que fazemos, da repercussão que o Dia Nacional do Doador costuma ter na mídia, mas em seguida cai bastante por conta do final de ano. Com as férias e viagens familiares, muitos acabam se 'esquecendo' de ajudar”, conta uma funcionária do Hemepar.

Ontem, uma das doadoras no Hemepar era a dona de casa Sandra Bruning, de 42 anos. Ela conta que já é doadora há vários anos, realizando cerca de duas doações anuais. Mas por que ajudar?

“Não custa nada, não dói praticamente nada, é só uma picadinha. O que me motiva a doar é poder ajudar mesmo”, explica Sandra. “Só não sou uma doadora mais assídua porque moro longe, em Santa Felicidade, mas sempre que posso estou aqui”, complementa.

Hemepar lança núcleo para melhorar acessibilidade para deficientes doarem

A Secretaria de Estado da Saúde lançou, ontem, o Núcleo de Inclusão do Doador com Deficiência (NIDD) do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar). A iniciativa, pioneira no Estado, visa ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência física que desejam doar sangue e vai de acordo com a portaria 158 do Ministério da Saúde, a qual, em termos gerais, diz que todo cidadão tem direito a doar sangue caso tenha a intenção de fazê-lo.

“Não há motivos para impedir que alguém que queira doar sangue tenha a chance de fazê-lo. A doação é algo extremamente importante, que salva vidas. E esta ação mostra que, aqui no Paraná, trabalhamos dentro do mais absoluto respeito com todos”, salientou o secretário estadual da Saúde, Caputo Neto.

“Queremos deixar o Hemepar de portas abertas às pessoas com deficiência. Para isso retiramos todos os desníveis das calçadas ao redor da entrada da instituição e instalamos rampas de acesso para os cadeirantes. Além disso, estamos capacitando nossos servidores para falar em libras e traduzimos todos os documentos que explicam a doação para o braile”, destacou chefe da divisão de Hematologia e Hemoterapia do Hemepar, Liana Andrade Labres de Souza.