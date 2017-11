Natal já dá as caras no calçadão da Rua XV em Curitiba

Árvore da Vida chama a atenção (foto: Franklin de Freitas)

A programação de Natal de Curitiba tem no calçadão da Rua XV o seu eixo principal. E, desde ontem, quem passa por ela já observa parte da decoração de final de ano, como uma imensa árvore de Natal bem no centro do calçadão. A abertura da programação do Natal de Curitiba será amahnhã, no setor hhistórico, que também é preparado para as datas festivas do Natal e Ano Novo. Os espetáculos começam amanhã e vão até 23 de dezembro. Também haverá decoração especial, até o dia 6 de janeiro.

Na Rua XV de Novembro, a Rua das Flores, haverá decoração especial natalina, que contará com a Árvore da Vida, ornamentada com flores, e estrelas de Belém, que vão indicar imóveis importantes para o patrimônio histórico da cidade. Mas enfeites natalinos também estarão no setor histórico e em outros pontos de interesse turístico no Centro e nos bairros.

Elas

A Rua XV recebe neste sábado uma exposição de carros antigos, promovida pelo Elas Clube Feminino de Automóveis Antigos e Especiais do Paraná. A ação tem o objetivo de incentivar a população a participar da campanha Natal Solidário, desenvolvida pela Prefeitura para arrecadar brinquedos novos para o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social que integram as famílias atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).