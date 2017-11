São José dos Pinhais reúne cidades digitais nesta semana

Congresso será no Afonso Pena (foto: Franklin de Freitas)

Na quinta e sexta-feira, acontece o 5º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, principal encontro sobre o tema voltado para pequenos e médios municípios, que será realizado no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais, irá reunir prefeitos, gestores e vereadores de mais de 100 municípios, para tratar de políticas públicas, soluções de mercado e modelos em andamento nas localidades. Esta edição traz como slogan “Tecnologia acelerando o desenvolvimento local”. As inscrições são gratuitas para servidores públicos e podem ser feitas pelo redecidadedigital.com.br.

Importante polo econômico, a sede do 5º Congresso Paranaense de Cidades Digitais também se destaca quando o assunto é informatização da gestão. Entre os projetos estão a central de monitoramento, referência para diversas Prefeituras que buscam investir em segurança, e a Farmácia Popular Municipal, iniciativa inédita no país que credenciou a rede privada, mediante convênio, para distribuição de medicamentos do SUS.

Localizada na Região Metropolitana de Curitiba e com cerca de 300 mil habitantes, a cidade conta com uma infraestrutura em fibra óptica que interliga 180 unidades e uma diretoria de TI para pensar e desenvolver soluções para administração. “Quanto mais você consegue inovar, desburocratizar, isso acaba aproximando o cidadão, otimizando os recursos e gerando dados para a tomada de decisão”, observa o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de São José dos Pinhais, Rafael Rueda Mühlmann.

Também participam empresários, representantes de governos estaduais.