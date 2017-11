Movimento nos Correios deve subir 25% no fim de ano

Black Friday movimenta o comércio físico e online com promoções (foto: Arquivo/Correios)

Os Correios já trabalham com a Operação Fim de Ano de 2017. Neste ano é esperado um aumento aproximado de 25% no volume de encomendas entregues entre novembro e dezembro comparado a 2016. O primeiro grande desafio é a Black Friday, na próxima sexta-feira. Desde julho a empresa vem se preparando para garantir que todas as entregas geradas pela ação sejam realizadas dentro do prazo previsto.

Para atender o aumento de volume, os Correios contarão com reforços como mão de obra temporária, aumento nas linhas de transporte e intensificação das ações de gerenciamento de risco. Serão 17 novas linhas adicionais de transporte regular e cinco contratos de linhas extras que serão utilizadas na medida da necessidade, abrangendo os principais mercados do País.

Além disso, no principal hub logístico dos Correios — Centro de Tratamento de Encomendas Cajamar —, em São Paulo, uma nova máquina de triagem automatizada para pequenas encomendas foi colocada em funcionamento neste mês e aumentará a velocidade de tratamento da carga recebida durante a Black Friday. O novo equipamento dobrará a capacidade de leitura de objetos na unidade que, hoje, é de 12 mil objetos/hora.

“Queremos proporcionar uma excelente experiência tanto para quem vende quanto para quem compra pela internet em qualquer época do ano. Como nesse período há um aumento significativo nos pedidos do e-commerce, a gente aumenta nossa atenção e nossos recursos para garantir todas essas entregas”, ressalta o presidente dos Correios, Guilherme Campos.

A oitava edição da Black Friday no Brasil promete movimentar o comércio eletrônico. De acordo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Black Friday deste ano deve apresentar crescimento de 18% em relação a 2016. Lojas físicas também aderiram ao dia de promoções.

Procon orienta consumidores sobre promoções

O Procon-PR orienta os consumidores a pesquisarem antes da compra na Black Friday, que acontece na sexta-feira. O evento reúne lojas físicas e virtuais com descontos em produtos, com destaque aos eletroeletrônicos (computadores, celulares, tablets e eletrodomésticos).

“Em outros Procons pelo Brasil, não são poucos os relatos e constatação da prática de maquiagem de preços, ou seja, as empresas aumentam previamente o valor dos produtos para oferecer descontos no momento da realização da promoção”, orienta a diretora do Procon-Pr, Cláudia Silvano.

O objetivo das dicas do Procon-PR é evitar que o consumidor faça um mau negócio, seja enganado e lesado por descontos falsos. Em compra pela internet, a orientação é utilizar os buscadores de preços e também pesquisar em vários sites e até mesmo em lojas físicas.

Nas lojas físicas, ação dura o fim de semana ou o mês todo

O sucesso da Black Friday no comércio online despertou o interesse das lojas físicas que, desde os últimos anos aproveitam a data para realizar promoções no dia além de estender o prazo para compras com desconto. Um exemplo são as lojas de shoppings, que costumam fazer um final de semana todo — des sexta a domingo — com o apelo da Black Friday. Outras fazem promoções para o mês todo, batizando a promoção de Black November.

E não são apenas para mercadorias. A Black Friday também tem descontos promovidos por cursos de idiomas e computação, serviços em pet shops, e até mesmo em revendas de automóvies e imóveis aproveitam a data para promover suas vendas com descontos pontuais. A data ainda é primordialmente de vendas online, e para muitos serve de termômetro para as vendas do final de ano.