Empreendedor auxilia escolas na implantação de projeto de educação ambiental

A Constituição brasileira promulgada em 1988, a primeira do mundo a considerar o meio ambiente em seu texto, considera que o poder público e a sociedade têm o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Em que pese a ineficácia do poder público no que diz respeito à implantação da educação ambiental nas escolas, o jornalista e empreendedor Marcos Scotti, do INEAM-Instituto Nacional de Educação Ambiental, tem como missão auxiliar professores a tratar dos cuidados da natureza no ambiente acadêmico.

Por que a maioria das escolas não adota a educação ambiental?

29 anos se passaram desde a aprovação da Carta Magna e 18 da aprovação da Lei e são poucas as escolas que conseguiram inserir os temas ambientais no conteúdo transmitido aos alunos. A maioria delas particulares. A justificativa, segundo os próprios professores, está na falta de estrutura das escolas, na sobrecarga de trabalho e até mesmo na falta de formação dos professores para tratar do assunto no âmbito acadêmico. Nas escolas onde o meio ambiente é inserido no dia a dia, as ações se resumem à instalação de uma horta e lixeiras para separar o lixo.

Como se implanta o projeto?

O Projeto criado propõe às escolas uma contribuição no sentido de inserir e discutir temas que dizem respeito ao meio ambiente, com a participação de alunos, professores e comunidade, afinal, a educação ambiental deve ser entendida como um todo, como a interação entre o ser humano e o ambiente, incluindo aí não apenas a fauna, flora, água, solo e ar, mas também os aspectos culturais e históricos.

Como as pessoas podem participar?

Partindo do princípio que todo cidadão é responsável pelo meio ambiente e tem direito a esse ambiente equilibrado na perspectiva de melhorias na qualidade de vida, tratar educação ambiental na escola precisa caminhar no sentido de mudar comportamentos e incentivar a pro atividade. Temas como consumismo, modelos de produção e sustentabilidade devem ser tratados tanto quanto o incentivo à reciclagem ou descarte adequado do lixo.

Consultoria para implantação de práticas de educação ambiental

Através de consultoria, cursos, palestras e desenvolvimento de projetos, o INEAM dá a sua contribuição na implantação de processos, conceitos e equipamentos que facilitem a educação ambiental continuada e a formação de consciência a respeito. Empresas também podem participar. Contatos: mscotti.60@hotmail.com

Curtas

* O Hospital Santa Cruz é finalista na categoria Desenvolvimento, no prêmio Ser Humano, promovido pela ABRH-PR (Associação Brasileira de RH – Paraná). O projeto selecionado foi o SER ASSIM - Programa de Engajamento e Retenção dos Colaboradores do Hospital Santa Cruz. “Estar na final já é uma vitória, pois indica que estamos no caminho certo, valorizando o que temos de mais importante: as pessoas”, afirma a Gerente de RH do Hospital Santa Cruz, Cristina Ruoso. * O IBEF PR promove dia 23/11 no Curitiba Trade Center palestra sobre “A importância da governança nas negociações com fundo de investimentos”. Alexandre Rubio, CFO da TCP para áreas de Finanças, Tecnologia, Jurídico e Relações com Órgãos Intervenientes e Diretor de Relações com Investidores, será o primeiro palestrante. A segunda palestra será de Ivo Godoi Jr, sócio da Parthenon-EY, sediado em São Paulo e com foco em Serviços Estratégicos na América do Sul. Inscrições gratuitas para associados do IBEF PR e R$ 100,00 para o público em geral. www.ibefpr.com.br.

FRASE

“O mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmos”.

(Albert Schweitzer)

www.hamiltonfonseca.com.br