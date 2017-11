Exposição está no espaço da Rosacruz (foto: Marco Antono Aparecido Ferreira/ AMORC GLP)

A última exposição de 2017 no Espaço de Arte Francis Bacon, da Ordem Rosacruz – AMORC, em Curitiba, vai ao encontro do mês da Consciência Negra no Brasil e exibe cerca de 20 máscaras que representam formas e expressões humanas dos povos que vivem nas comunidades tradicionais às margens do Rio Omo, na Etiópia. A mostra ‘Faces Africanas – Os povos do Rio Omo’ pode ser apreciada até 19 de dezembro e a entrada é gratuita. Os povos do Rio Omo são conhecidos por suas pinturas corporais que se aperfeiçoaram ao longo dos anos graças as condições geológicas do local onde vivem, o vale Rift. Essa é uma região vulcânica onde é possível extrair vários pigmentos naturais que dão origem aos desenhos coloridos que são estampados na pele desses povos.

Em 2015 o artista plástico, design e historiador Jair Soares Junior, da cidade de Carmo do Rio Claro (MG), montou uma exposição chamada ‘Máscaras do Mundo’ em que abordava no universo das máscaras e do mascaramento humano as diversidades expressivas nas mais variadas culturas. ‘Faces Africanas’ foi extraída de uma dessas culturas pesquisadas.

A inspiração e a ideia de uma exposição com esse tema surgiram ainda na composição da mostra anterior, tamanho o impacto da descoberta.

E pensando nisso, Jair escolheu a capital paranaense para expor suas máscaras pelo contexto cultural que a cidade oferece, “Curitiba é uma cidade com forte referencial cultural, onde as ações e expressões que acontecem nela refletem de maneira positiva no restante do país. Eu considero que uma exposição em Curitiba abre novas visões e reflexões qualitativas sobre o meu trabalho”, diz Jair.

Transitando entre o moderno e o clássico, Jair Soares Junior é um escultor figurativo que busca demonstrar em seu trabalho as formas de expressões humanas numa linguagem que se aproxima do realismo. “A escultura e a tridimensionalidade são um dos exercícios artísticos mais instigantes, pois impõe ao apreciador a forma física que avança no espaço. Eu particularmente espero que os visitantes desta exposição percebam nessa dinâmica uma possibilidade de conversação artística, que vivam uma experiência”, completa. Jair Soares Junior tem Licenciatura em História pela Faculdade FESP/UEMG – Passos (MG); Liceu de Artes e Ofícios: Curso de escultura em barro I e II com o Mestre Hendrikus Antonius Reydon – São Paulo (SP); Istituto di Design – Perugia (Itália); EAD de Pós-graduação em História da Arte e História Cultural pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais/SP;

Serviço

Evento: Exposição Faces Africanas – Os povos do Rio Omo.

Data: de 13 de novembro a 19 de dezembro de 2017

Local: Espaço de Arte Francis Bacon – Ordem Rosacruz (AMORC)

Endereço: Rua Nicarágua, 2620 - Bacacheri - 82515-260 - Curitiba, Paraná.

Entrada: Franca

Horário: de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h.