Grande Curitiba e Litoral têm dia de confrontos e mortes

(foto: Arquivo/PMPR)

Ontem foi um dia cheio para a polícia na Grande Curitiba e no Litoral. O dia começou com a suspeita de chacina em Matinhos, no Litoral. Quatro pessoas foram mortas a tiro enquanto supostamente dormiam em uma construção abandonada próximno da rodovia que acesso a Matinhos. Segundo testemunhas foram ouvidos mais de 40 tiros. As mortes podem ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Em outro caso, em Fazenda Rio Grande, homens armados dispararam contra uma revendedora de veículos no início da tarde. Duas pessoas ficaram feridas e outras três morreram no local — o dono da revenda e duas clientes atingidas.

Em Curitiba, três homnens invadiram uma casa emn Santa Felicidade na tarde de ontem. Uma das pessoas da casa conseguiu ligar para a polícia. Policiais militares chegaram e houve troca de tiros. Um assaltante morreu no local, um outro também morreu pouco depois e o terceiro se entregou.