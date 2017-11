Conselho de Enfermagem debate competências na Câmara Municipal

A Câmara de Curitiba sedia, hoje, uma audiência pública para debater o exercício profissional da enfermagem, em especial as competências do enfermeiro na atenção básica, conforme os protocolos estabelecidos no Sistema Único de Saúde (SUS). O evento, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), começa às 14 horas no Anexo II do Legislativo. Segundo a entidade, profissionais de todo o Brasil discutem os impactos de uma liminar – suspensa até o julgamento do mérito – emitida pela Justiça Federal de Brasília e ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina, para que enfermeiros fossem proibidos de requisitar exames complementares.