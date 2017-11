Após dois anos, saldo de empregos do Paraná fica positivo

Foi o melhor outubro para o emprego no Paraná desde 2013 (foto: Gilson Abreu)

Foram dois anos no vermelho, mas o mercado de trabalho finalmente começa a dar sinais de que se recupera. Prova disso é que em 2017 o saldo de empregos no Paraná deve fechar “no azul”, após amargar dois resultados negativos em 2015 e 2016, período no qual foram fechados 136,6 mil postos de trabalho.

Até outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem, o Estado havia criado 31.310 novas vagas de de trabalho, fruto do saldo de 911.692 admissões contra 880.382 demissões registradas no período analisado. Nos dois anos anteriores, o saldo nos 10 primeiros meses do ano foi negativo, com de 21,6 mil vagas fechadas em 2016 e 24,5 mil em 2015.

Apenas em outubro, ainda segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho, foram criadas 4.749 novas vagas no Estado, com crescimento de 0,18% em relação ao estoque de empregos celetistas do mês anterior. É o melhor resultado para o mesmo mês desde 2013 (8.199 vagas).

Com os bons números, o Paraná se destaca como o quinto estado que mais criou postos de trabalho no ano, atrás apenas de São Paulo (110 mil), Minas Gerais (54 mil), Santa Catarina (44 mil) e Goiás (37 mil), destoando da situação que ainda corrói a maior parte das unidades federativas.

Prova disso é que em todo o país o saldo de empregos durante o ano é de -2.94.305, resultado que só não é pior por causa dos resultados do mês passado.