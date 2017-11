Alckmin diz que gostaria de ter um nordestino como vice em 2018

KLEBER NUNES RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Em disputa pela preferência do PSDB para sair candidato ao Palácio do Planalto, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda (20) que, se sair candidato em 2018, gostaria de ter um político nordestino como vice. "O que o senhor acha de ter um vice-presidente nordestino?", perguntou um dos presentes na plateia. O tucano sorriu e fez sinal positivo com o dedo polegar. "Acho que [meu gesto] já disse tudo". Entre os nomes cotados para fechar a chapa com o tucano está o da viúva do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, Renata Campos (PSB), com quem Alckmin esteve no domingo (19). "Não conversei com a Renata especificamente sobre candidatura. A decisão de candidatura não é pessoal, é coletiva, mas estamos nos preparando e, se o meu partido aprovar, eu quero ser o candidato", disse. Na última pesquisa Datafolha, divulgada em outubro, o governador aparece com 8% das intenções de voto. "Fui candidato em 2006 numa situação muito mais adversa do que hoje", disse. Alckmin também elogiou a decisão de Bruno Araújo (PSDB-PE) de deixar o Ministério das Cidades e iniciar o desembarque do partido do governo Temer.