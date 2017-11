Ventos de quase 90 km/h provocam estragos em Londrina

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Londrina, no Norte do Paraná, foi atingida por uma tempestade no final da tarde desta segunda-feira (19). A chuva provocou estragos em alguns equipamentos. A Secretaria Municipal de Educação informou que a Escola Municipal San Izidro, do Jardim Califórnia, região leste de Londrina, sofreu diversas avarias. Por este motivo, terá que dispensar as atividades nesta terça-feira (21). Desta forma, não haverá aulas tanto no período da manhã para os alunos do Estado, do Colégio Éber, como no período da tarde, para os alunos do Município, da Escola Municipal San Izidro. Assim, a Secretaria de Educação comunica que o transporte escolar para os alunos que moram na área do Limoreiro não transitará nesta terça-feira, orientando os pais para que não encaminhem seus filhos para a escola.

A Prefeitura de Londrina informa que colocou todas as secretarias municipais à disposição para ajudar na recuperação e desobstrução de ruas e avenidas da cidade, diante dos estragos provocados pelas chuvas fortes de pouco mais de meia hora.

O prefeito Marcelo Belinati está coordenando as ações de seu gabinete, acompanhando o andamento dos trabalhos das diversas equipes em ação, principalmente na retirada de diversas árvores que caíram em vários bairros da cidade. E ele determinou o pronto-atendimento por todas as secretarias, mobilizando-as para que ofereçam o melhor à população.

A equipe da Defesa Civil está mobilizada desde o início das fortes chuvas, buscando atender da melhor forma possível. E pede a colaboração para que apenas as pessoas que realmente necessitem de atendimento utilizem os telefones 153 ou 199. O trabalho de socorro também está sendo realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Um balanço sobre os estragos registrados em Londrina nesta tarde deverá ser divulgado apenas na manhã desta terça-feira (21), após o atendimento às vítimas destas chuvas.