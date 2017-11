Anitta diz que está 'muito feliz' com Thiago Magalhães

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A notícia de que Anitta, 24, o empresário Tiago Magalhães, 26, assinaram um contrato de união estável movimentou a web nos últimos dias. Discreta, a cantora afirmou à reportagem que "está muito, muito feliz", e que esta é a única coisa que pode dizer sobre o assunto. A artista conversou com a imprensa na tarde desta segunda (20), durante o lançamento do clipe "Downtown" —uma parceria com o colombiano JBalvin. O evento aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Simpática, ela pediu a compreensão dos fãs e jornalistas com a decisão de preservar informações sobre o casamento. "Desculpe. É que ele não é famoso", disse. Junto desde maio deste ano, o casal evita publicar fotos em suas redes. Anitta confirmou o namoro em julho, durante o lançamento do clipe "Sua Cara". Para demonstrar seu amor, ela escreveu uma canção para Magalhães, que ainda não foi gravada. Em entrevista recente à atriz Giovanna Ewbank, a cantora disse conheceu Magalhães nos bastidores do programa "Música Boa Ao Vivo (Multishow). Na época, Anitta revelou que ela e o então namorado já estavam conversando sobre casamento e que a cerimônia provavelmente não seria na igreja. A cantora disse ainda que os padrinhos seriam sua cunhada com o irmão, e Nego do Borel com Renner de Souza, Mumuzinho.