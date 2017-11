(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Ainda não está confirmado, mas há uma grande chance de o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), vir a Curitiba no próximo sábado. O pré-candidato a presidente foi convidado para participar do 1º Congresso Estadual do partido Patriotas no Paraná, no qual ele deve ingressar para concorrer a presidente. O grupo CWB Resiste já marcou evento no Facebook chamando os curitibanos para jogar ovos em Bolsonaro no dia 25 na frente do Círculo Militar, onde acontecerá o evento. A manifestação é chamada “Escracho– Ato Contra Jair Bolsonaro em Curitiba” e tinha, até ontem 449.300 “confirmados” e 2.700 “interessados” no evento criado na rede social.

Twitter

Desde ontem, eleitores de todo país não precisarão sair de casa para saber de sua situação na Justiça Eleitoral. Além disso, caso tenham alguma pendência, receberão orientações de como resolvê-la. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou ontem o atendimento por meio do Twitter, que permite ao eleitor ter acesso a diversos serviços e orientações no ambiente de mensagens diretas (DMs).

Parceria

“Ter o Twitter como parceiro é mais uma forma de promover a democracia, ao estarmos próximo do eleitor de forma direta, acessível e informal”, disse a coordenadora de Campanhas e Redes Sociais do tribunal, Neri Aciolly. O canal já está disponível no perfil do @TSEjusbr.

Escola sem partido

A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba retoma hoje a discussão sobre o polêmico projeto “Escola sem partido”, pelo qual vereadores da bancada evangélica da Casa pretendem restringir discussões sobre política e sexualidade na rede pública de ensino da Capital, sob a alegação de combater a “doutrinação” ideológica nas escolas. A proposta torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula de um cartaz informando que o professor “não fará propaganda política partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas”, entre outras normas.

Mordaça

Projetos semelhantes tem sido apresentados por parlamentares ligados a igrejas evangélicas em câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o País. Recentemente, a seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), divulgou nota afirmando que proposta dessa natureza que está sob discussão na Assembleia seria inconstitucional, por pretender “estabelecer um “verdadeiro regime de vigilância sobre o ensino e a aprendizagem”. A APP-Sindicato chama a iniciativa de “lei da mordaça”, por segundo a entidade, representar uma tentativa de ferir a liberdade de expressão dos professores

Liberdade

Em relação ao projeto em discussão na Câmara, a Secretaria Municipal de Educação (SME) se manifestou contrária à proposta, afirmando que ela “não encontra respaldo na atual política educacional do município de Curitiba”. Segundo a Pasta, a escola “é um espaço de pluralidade de ideias e que o trabalho docente é exercido fundamentado pela liberdade em desenvolver aulas em que o conhecimento científico seja abordado de forma crítica”.

Leilão

O secretário de Obras e Planejamento de Antonina (Litoral), Arlindo José Ricardo, foi preso ontem na segunda fase Operação Proclamador. Ele é acusado de atuar com um grupo que usava empresas “laranjas” para participar de concorrências do município.