Bope prende homem e recupera mais de R$ 12 mil levados de cinema

(foto: Bope)

Um homem suspeito de ter cometido roubo contra o cinema de um shopping na capital do estado por volta das 9h30 desta segunda-feira (20/11) foi preso às 14h35 em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A prisão foi feita por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), os quais localizaram com o homem R$ 12.073,50 em dinheiro.

Após receberem as características do homem e outras informações, policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) foram até a rua Macapá, no Bairro dos Estados (Vila santa Maria), em Fazenda Rio Grande. Na casa eles localizaram o homem, de 35 anos, e os R$ 12.073,50.

“Ele confessou o roubo no cinema do shopping e que o dinheiro era proveniente de lá, mas não informou sobre o restante do dinheiro, já que centro comercial registrou que havia sido roubado R$ 12.500,00. O homem também disse que o compadre dele, um dos gerentes do local, estaria envolvido”, disse o soldado Marcelo De Carli.

Segundo De Carli, antes da prisão a equipe policial recebeu informações de que um homem teria entrado no shopping e se cadastrado nas docas, com CPF, para fazer entrega e, depois disso, rendeu alguns funcionários até conseguir o numerário do cofre. Com estas informações em mãos a equipe rapidamente localizou o homem.

O dinheiro apreendido e o preso foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) para as medidas cabíveis. “Agora a Polícia Civil vai investigar se houve realmente participação ou facilitação de alguém no roubo, bem como se deu o fato”, conta De Carli.