O Dia da Consciência Negra foi celebrado ontem. E a jornalista Gloria Maria fez uma publicação no mínimo “contra a maré”. Ela colocou a consciência humana como mais importante que a consciência negra. “O dia em que pararmos de nos preocupar com Consciência Negra, Amarela, ou Branca e nos preocuparmos com Consciência Humana, o racismo desaparece.”, disse. A postagem chamou a atenção dos internautas que acompanham a rede social da jornalista. Ao ser criticada por alguns seguidores, que não concordam com a frase – de autoria do ator Morgan Freeman, ela questionou: “Como lutar contra a desigualdade se não aceitamos as diferenças?”. E ainda disse: “Cada um precisa combater o racismo da maneira que achar melhor! Lembrando sempre do direito e da opinião do outro! Sou negra e me orgulho. Mas não sigo cartilhas. Minhas dores raciais conheci e combati sozinha! Sem rede social para exibir minhas frustrações!”

Tecnologia

iPhone X chega ao Brasil por R$ 7 mil. Sai mais barato ir aos EUA e comprar lá

O iPhone X, aparelho que comemora os dez anos do lançamento do smartphone da Apple, chegará ao Brasil em 8 de dezembro. Já a pré-venda do dispositivo começa uma semana antes, no dia 1º de dezembro. Os preços começam em R$ 7 mil — para a versão com armazenamento de 64 GB — e sobem para R$ 7,8 mil, na versão com 256 GB de memória interna. É mais barato viajar aos Estados Unidos e comprar lá — o modelo mais simples do iPhone X é vendido a US$ 999 e está nas lojas desde 3 de novembro. Ao converter o preço do iPhone X no Brasil para dólar, o valor chega a US$ 2.129, ou US$ 1.130 a mais do que o valor cobrado para a versão do aparelho com 64 GB de memória nos EUA. Uma passagem de ida e volta de avião para Miami, com saída em 30 de novembro e retorno em 7 dezembro, sai por R$ 2.962, na cotação mais barata, ou US$ 875 – bem menos que a diferença de preço dos aparelhos em dólar, de US$ 1.130.

Criminoso

Assassino Charles Manson morre aos 83 anos nos Estados Unidos

O líder criminoso Charles Manson, preso há 48 anos por uma série de crimes -entre eles o assassinato da atriz Sharon Tate, mulher do cineasta Roman Polanski- morreu aos 83 anos na noite deste domingo (19) na Califórnia, nos EUA. Segundo nota divulgada pelo Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia, Manson morreu de causas naturais. Charles Manson foi condenado à morte em 1971 -sentença depois alterada para a prisão perpétua- por ordenar os massacres que resultaram em sete mortes, entre elas a de Sharon Tate, então com 26 anos e grávida de oito meses. Ele comandava uma espécie de culto que ficou conhecido como “Família Manson”.

Música

Culture Club cancela show no Brasil um dia antes da apresentação

O grupo Culture Club comunicou ontem a impossibilidade de realizar o show em São Paulo marcado para hoje, no Citibank Hall. O grupo não disse o motivo. “Infelizmente nossos shows no Brasil foram cancelados. Nós seguimos com as datas de nossas apresentações na Argentina e no Chile. Esperamos voltar ao Brasil quando lançarmos nosso novo álbum. É sempre triste quando shows são cancelados e nós esperamos compensar isso com shows maiores e melhores, junto do lançamento do nosso novo álbum. Nós amamos vocês. Boy George & The Boys”, diz a nota oficial da banda.

fim de ano

Globo imita homenagem a Foo Fighters em vinheta

A tradicional vinheta de fim de ano da Rede Globo estreou no domingo (19) no Fantástico. A versão desse ano contou com a clássica música de todos os anteriores, mas executada de uma forma diferente. O elenco não apenas cantava, mas também tocava em um só ritmo – alguns, com o a jornalista Patricia Poeta, aprenderam a tocar especialmente para a gravação da vinheta; outros, como a atriz Regina Casé, empunharam instrumentos que sabiam tocar. A vinheta imitou o vídeo que a população da cidade de Cesena (Itália) fez para homenagear a banda Foo Fighters em 2015, com 1.000 músicos tocando guitarra, baixo, bateria e cantando ao mesmo tempo a música ‘Learning to Fly’.



Veja vídeo em

http://www.bemparana.com.br/noticia/538395/globo-coloca-elenco-para-tocar-na-vinheta-de-fim-de-ano

Níver do dia

Björk

cantora islandesa

52 anos