Integração do transporte entre Quatro Barras e Curitiba começou

Começou nesta segunda-feira (20) a sonhada integração do transporte público de Quatro Barras com Curitiba. Após mais de 35 anos de reivindicação da comunidade, hoje os passageiros podem se deslocar à capital e acessar a rede metropolitana pagando apenas uma passagem, além de contar com as facilidades da integração.

Na manhã de segunda, o prefeito Angelo Andreatta (Lara) acompanhou o trajeto já nas primeiras linhas que saíram com destino ao Santa Cândida. Durante o percurso, ele conversou com os passageiros e acompanhou os benefícios da nova linha. "É um marco histórico para a cidade de Quatro Barras. Há mais de 35 anos os gestores que me atencederam lutaram pela integração. E conosco não foi diferente. Procuramos a COMEC e os órgãos responsáveis, e os resultados vemos hoje: um ganho importante para a cidade, que vai gerar mais empregos e lazer, sem falar na economia que o usuário terá diretamente no seu bolso. Integrando a rede, teremos uma grande oferta de linhas para toda a região", afirmou Lara.

Quem utilizou o transporte nesta segunda-feira aprovou. A moradora da Borda do Campo, Deusita de Oliveira, de 52 anos, estava contente com as mudanças. "Gostei muito da novidade, quando minha filha contou nem acreditei. É uma economia importante para nós, que antes pagávamos duas passagens", disse.

O itinerário da nova linha também agradou a moradora do Jardim Menino Deus, Caroline Cardoso de Melo, de 27 anos. "O ônibus agora passa na Rua Aristeu Luciano Adamoski, bem na frente da minha casa. Vai facilitar muito pra mim, principalmente com criança junto. A outra linha parava bem mais longe, sem falar que é mais uma alternativa para os moradores", contou Caroline.

Aparecido da Silva Santos, morador do Santa Luzia, também ficou animado com a integração. "Trabalho todos os dias no Hauer, por isso a economia vai ser importante. Vou economizar duas passagens por dia, que no mês dará uma economia e tanto", disse.

"Há muito tempo viemos pedindo a integração, porque faz uma diferença muito grande para quem trabalha todos os dias em Curitiba. Vou até o Terminal do Cabral diariamente e agora tudo ficou mais fácil e econômico", contou Joci Alves dos Santos, moradora da Borda do Campo.

Os benefícios da integração se estendem além do perímetro de Quatro Barras. Janice Ribeiro, moradora do Jardim Paraná, em Colombo, onde a nova linha também passa, ficou satisfeita com a integração.

"É uma conquista para todos nós. Estou afastada e todas as semanas tenho consultas médicas em Curitiba. Cheguei a gastar mais de R$ 60 por semana, além de andar vários trechos a pé, para chegar aos locais onde precisava. Já perdi inclusive várias oportunidades de emprego, porque quem contrata não quer gastar tanto em passagem. Por isso a integração torna-se tão importante: às vezes é o diferencial entre conseguir ou perder uma vaga de trabalho", destacou.